¿De qué murió Pamela Bach, actriz de Guardianes de la Bahía?

Pamela Bach, reconocida actriz de la popular serie "Baywatch" y exesposa del actor David Hasselhoff, fue encontrada muerta en su residencia de Los Ángeles a los 62 años. Según informes de las autoridades, la causa del deceso fue un suicidio por herida de bala autoinfligida.

La trágica noticia se dio a conocer luego de que familiares de Bach, preocupados por no tener noticias suyas durante varios días, acudieran a su domicilio. Al no obtener respuesta, ingresaron a la vivienda y hallaron su cuerpo sin vida. Los servicios de emergencia fueron alertados alrededor de las 10 de la noche del miércoles, momento en el cual los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Lea también: Novia de James Rodríguez y el ritual para proteger al '10' de la Selección Colombia

Pamela Bach inició su carrera actoral en 1983, participando en series televisivas como "The Young and the Restless", "Knight Rider" y "Baywatch", donde interpretó el papel de Kaye Morgan durante una década. Fue en el set de "Knight Rider" donde conoció a David Hasselhoff; la pareja contrajo matrimonio en diciembre de 1989 y tuvo dos hijas: Taylor, de 34 años, y Hayley, de 32. El matrimonio culminó en un divorcio en 2006, el cual estuvo marcado por disputas públicas y legales que se extendieron hasta 2017.

En un comunicado emitido tras el fallecimiento de Bach, un representante de Hasselhoff expresó: "Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela. Estamos agradecidos por las muestras de amor y apoyo durante este momento difícil, pero solicitamos privacidad mientras atravesamos este momento difícil".

Las redes sociales de Bach reflejaban su amor por la familia, especialmente por su nieta London, hija de Taylor. En su última publicación en Instagram, compartida en la víspera de Año Nuevo, escribió: "Al entrar en el año 2025, mi corazón está lleno de gratitud, especialmente por mi preciosa nieta, London. Verla crecer y ver su sonrisa iluminar mi mundo es realmente la mayor bendición".

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias en redes sociales, donde seguidores y colegas han expresado su pesar por la pérdida de la actriz. Sus hijas, hasta el momento, no han emitido declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, Hayley compartió en sus historias de Instagram una fotografía de sus padres tomada en 1996, acompañada de un corazón blanco, en señal de duelo.

Le puede interesar: ¿Quién es el artista que cantará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Pamela Bach será recordada no solo por su contribución al mundo del entretenimiento, sino también por su dedicación a su familia y la huella que dejó en quienes la conocieron. Su partida resalta la importancia de la salud mental y la necesidad de brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles. Si usted o alguien que conoce está lidiando con pensamientos suicidas, se recomienda buscar ayuda profesional y comunicarse con líneas de apoyo disponibles en su localidad.