"Dejen de 'lavarle la cara' al abusador": Mujeres contra la prensa argentina por 'caso Villa'

El presente de Sebastián Villa en el fútbol argentino es muy bueno. Sin embargo, fuera de la cancha el atacante es un personaje 'poco deseable' por sus constantes problemas relacionados con la violencia de género.

Desde que se conoció la primera denuncia sobre una agresión del cafetero hacia su ex pareja, la situación no ha cambiado mucho, incluso aparecieron otras posibles victimas del ex Tolima.

Aunque en Colombia ya está claro que el futbolista no tiene cabida para representar la selección nacional y que no cumple con la integridad que se le exige a un deportiva, parece que en Argentina hacen de todo para 'lavarle la cara'.

Con el tema de los derechos igualitarios más vivos que nunca, la prensa albiceleste tuvo un gran desliz que es bastante criticado por la población femenina.

En esta oportunidad fue el diario Olé el que publicó una nota para destacar al colombiano. Lo llamativo fue que decidieron titular la noticia como 'Mimado de azul y oro'. rescatando 'el gran año' del atacante.

Inmediatamente las reacciones no se hicieron esperar y fueron principalmente las mujeres las que apuntaron contra el reconocido medio.

Algunas de las reacciones por el articulo sobre Villa