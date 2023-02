"Dice que me va a arrancar los pezones": Exesposa denunció a Jaime Córdoba por violencia de género

La vida de los jugadores de fútbol suele tener varias aristas fuera del terreno deportivo. Luego de empezar a ser reconocidos, los hechos más privados de su día a día terminan siendo situaciones de dominio público y en Colombia no hay excepción a esta regla.

En las últimas horas, se conoció una historia poco conocida sobre Jaime Córdoba, ex jugador del América de Cali. El hombre que pasó por las filas del cuadro rojo y también vistió la camiseta de Atlético Nacional fue señalado por su ex pareja de presuntas agresiones y eventos de violencia de género.

Vivian García, quien fuera la esposa del vallecaucano durante varios años, manifestó que se encuentra en una situación desesperada. Según la voz de la propia mujer, se encuentra refugiada en Panamá, huyendo del maltrato y las amenazas del ex jugador.

Por medio de su cuenta de Instagram, la colombiana narró algunas de las situaciones que ha vivido a manos del exfutbolista. Incluso contó que la tiene amenazada de atacarla físicamente.

“Hace 4 años decidí separarme y poner un alto. Pero fue peor, la violencia psicológica aumentó a un nivel que me dejó hospitalizada 3 días con la mitad de mi cuerpo dormida con psicólogos. Medicada", dijo la muejr en su vídeo de Instagram.

Y también reveló: "Él me quitaba los niños para que yo volviera a casa y cediera a todo lo que él deseaba. Llamaba a mis trabajos para que no me dieran empleo. Insulta y amenaza mi familia cada que quiere. Y a mí me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó. Que me va a dejar calva. Que va a destruirme mi rostro".

Por ahora, no se conoce ninguna respuesta del hecho por parte de las autoridades por el hecho. Lo cierto es que la mujer ha hecho visibles los hechos de violencia en su contra.