"Digan ya que están saliendo": lo que dijo James cuando le preguntaron por Karol G

Vea también: [Video] Rigoberto Urán le canta a su hija Carlota: miniconcierto y reacción de Carlos Vives

Hay que decir que días atrás, James salió al paso tras decir que "por ahí me han preguntado, que si es verdad que con una chica que no sé, eso es mentira. No estoy saliendo con nadie. Lo que ven por ahí es mentira”.

Mientras tanto, el zurdo se concentrará al 100 % para regresar de la mejor manera al equipo nacional que necesita los puntos ante Brasil y Paraguay en las Eliminatorias a Qatar 2022.