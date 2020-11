¿Doble moral? Cuando Ruggeri agredió a una famosa actriz en Colombia

"No estoy de acuerdo con los cobardes que les pegan a las pibas. Acá en Argentina, una noticia tapa a la otra noticia y no sabemos qué pasó”, dijo Ruggeri en un programa de ESPN, cuestionando la decisión de Boca Juniors de alinear al colombiano Villa sin que por ahora haya una decisión de la justicia sobre el caso.

De inmediato, en el programa En La Jugada, el periodista de Antena 2, Marden Devia recordó el episodio en el cual el propio Ruggeri agredió a la recordada actriz colombiana, Lucero Cortés, quien corroboró aquel suceso. “Yo estaba en uno de los balcones. Estábamos como invitados especiales y no sé qué fue lo que pasó.

Ubicaron a los invitados especiales junto con los jugadores que estaban en la banca de la selección Argentina. Cuando comenzó a ganar Colombia, se exacerbaron los ánimos. Una de las personas que más se alteró fue Ruggieri. Comenzó agredirnos a las personas que estábamos celebrando que iba ganando Colombia. Comenzó una trifulca en la cual yo fui una de las agredidas”, dijo Lucero Cortés en la entrevista realizada por el programa En La JUgada de RCN Radio.

“Al comienzo fueron agresiones verbales y luego comenzó a pegar patadas y puños a los asistentes que estaban ahí. Luego se involucraron otras personas colombianas y todos tuvimos que salir corriendo porque el grado de agresividad de ellos fue muy grande. A mí me tuvieron que llevar a un centro médico porque no alcancé a salir. No sé si otros invitados también fueron agredidos, pero yo fui una de ellas”, añadió.