“¿Dónde cambio esto?”: broma a Yuberjen Martinez por cheque de 50 millones de pesos

El boxeador colombiano, Yuberjen Martínez, regresó a Colombia, luego que fuera eliminado de manera sorpresiva e injusta en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ‘tremendo’ manifestó en rueda de prensa que se encontraba “muy agradecido con todo el país. Sufrimos mucho a pesar de prepararnos. Hubo muchas lágrimas. Quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí para apoyarme. No es fácil estar aquí dando la cara".

A pesar de quedar 'ad portas' de conseguir la medalla para Colombia, el empresario Christian Daes, de la empresa barranquillera Tecnoglass, le había prometido a Yuberjen que le donaría la suma de 50 millones de pesos tras su participación en los olímpicos.

A través las sus redes sociales se pudo apreciar como Daes le entregaba un cheque al boxeador, quien lo miró y le realizó una inocente pregunta: “Ey, y dónde cambio esto?. El empresario le respondió en un tono jocoso que ese no era el cheque de verdad e inmediato le hizo entrega del verdadero.

Daes le mostró a sus seguidores de las redes sociales el video de lo sucedido, dejando el siguiente mensaje: “El man se me cabrió. Yuberjen Herney me dijo donde cambio este cheque mirando el pedazo de cartulina. Casi me da una muñequera como la que le pego al japonés”.

