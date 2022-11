El fútbol y la música están ligados desde hace mucho tiempo. Las bandas del rock argentino y los grupos musicales ingleses formaron una estrecha unión entre el balompié y una de las expresiones artísticas más completas de los seres humanos.

En el caso colombiano, uno de los ejemplos más claros de la buena relación entre la música y el fútbol se ha dado en el Valle del Cauca. Los agrupaciones como el Grupo Niche han logrado unir la salsa al sentimiento de los hinchas americanos y caleños.

Ahora, con la modernidad y aunque no se acostumbra tanto Morat ha logrado despertar ese sentimiento en los aficionados de Santa Fe. Aunque es en medio de una canción de 'tusa' y enmarcada en muchos sinónimos relacionadas al 'deporte rey'.

Desde el inicio de la letra, las referencias están enmarcadas a un partido en especial. La agrupación bogotana eligió recordar la final del segundo semestre de 2017 en donde los cardenales se midieron a Millonarios y terminaron perdiendo el título.

Para los bogotanos, la canción toma un sentido bastante especial. Aquella final entre rojos y azules quedó en la memoria de ambos por la tascendencia de ser el primer duelo directo para definir un título de liga.

Letra de Santa Fe - Morat

"La noche que tú me dejaste

Vi perder a Santa Fe

Guardo esa fecha por siempre en mi calendario

Y me dolió mucho el partido

Pero corazón partido duele más cuando te gana Millonarios

Me hiciste falta en el minuto en el que te quise olvidar

Y estaba fuera de lugar cuando bailaste

No fue tan clara tu jugada y revisándola en el VAR

No vi que fuera intencional cuando llamaste

No me he vuelto a enamorar

Y tú eres la culpable

No es que no lo haya intentado

Solo no encuentro a nadie

Y aunque no he vuelto a jugar, por miedo a lesionarme

Ruego que pase el vacío que en mi vida dejaste

Desde ese p*to partido

Yo no he vuelto a enamorarme

Debo admitir que mi estrategia no sirvió y que me confié

Nunca gané pero la copa no me suelta

Y cada gota en mi bebida me hace ver que tu partida

Tal vez sólo tiene ida y nunca vuelta

Meses después, tiro de esquina de una calle en la ciudad

No te vi sola ni tan mal acompañada

Ya no me queda más remedio que aguantar el intermedio

Y esperar a la siguiente temporada

No me he vuelto a enamorar

Y tú eres la culpable

No es que no lo haya intentado

Solo no encuentro a nadie

Y aunque no he vuelto a jugar, por miedo a lesionarme

Ruego que pase el vacío que en mi vida dejaste

Desde ese p*to partido, desde que tú me olvidaste

Tengo un corazón partido

Y no he vuelto a enamorarme