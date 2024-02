Eduardo Luis tomó inesperada decisión: peligra su futuro como narrador

Eduardo Luis López es uno de los narradores deportivos más famosos de Colombia. El relator del fútbol profesional colombiano en Win Sports ha hecho una carrera bastante importante y durante los últimos años se ha convertido en un referente de la generación de los nuevos seguidores del fútbol.

Para el reconocido narrador deportivo, su futuro profesional es una incógnita. López reveló que a lo largo de los últimos años, su carrera ha dado giros inesperados en momentos impredecibles y por ello, sabe que no tiene asegurado nada, Ante esto, el comunicador confesó un deseo que tiene para el futuro.

El periodista hizo énfasis durante entrevista con medios nacionales que una de sus ideas apunta a participar en política. Eduardo Luis confesó que le gustaría apostar a un importante cargo público que podría tener un impacto directo en el país.

Inicialmente, el narrador apuntó que ya es famoso, pero aspira a ir más allá. “Lo que pasa es que yo no soy famoso. Me dicen: Es que vos sos famoso. No, famoso es el que no puede ni vivir. Famoso J Balvin. Soy conocido y yo sí busqué eso. Quería que la gente me pidiera fotos. Soy egocéntrico, nunca lo he negado”.

Para Eduardo Luis su aspiración es ocupar un cargo público y sabe que lo haría mejor que muchos políticos: "Un buen amigo de la política me dijo: “Deja que el pueblo te lleve allá” Me gustaría hacerlo porque no tengo ambición de poder. Creo que tengo muy buenas ideas. Yo veo a los políticos y digo, juemadre, yo lo haría mejor. Es que ¿por qué lo hacen así? Hagámoslo mejor"

El comentarista confesó que le gustaría ser presidente de la República: “Ojalá que el día que me meta a la política no tenga problemas económicos. Me gustaría ser presidente de la República, pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad. Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política nos quemamos, casi todos. Sé que hay excepciones, pero en general la gente no nos cree y los entiendo”, apuntó López en diálogo con 'El Espectador'.