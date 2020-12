Egan presentó a su nueva novia y así le 'contestó' su ex

Luego de que el campeón del Tour de Francia, Egan Bernal diera a conocer a su nueva novia, María Fernanda Motas, mediante imágenes en sus redes sociales, sus seguidores lo felicitaron por el romance que está viviendo el nacido en Zipaquirá.

Y es que tras unos meses de grandes competiciones, Bernal se dio su tiempo para ‘recargar’ energías para lo que será la próxima temporada en donde espera volver a estar en los podios de las principales competiciones del ciclismo mundial.

En medio de los comentarios generados alrededor de Egan, hubo uno que no pasó desapercibido. Fue el de su ex pareja, Xiomy Guerrero, quien no le prestó mucha importancia a lo que se decía en las redes sociales. No obstante, le dejó unas particulares palabras a todos sus seguidores.

“Y desde lo más profundo, recordando las sensaciones de niña, saqué mi sonrisa más profunda y le sonreí a la vida”, fue la publicación de la joven Guerrero, la cual recibió buenos mensajes por parte de sus lectores, quienes la felicitaron por la 'buena energía' que transmitía con sus palabras.

