El agarrón entre dos celebridades colombianas por la eliminación del Real Madrid en Champions

Manchester City volvió a la final de la Champions League luego de la categórica victoria en condición de local ante Real Madrid, con la cual liquidó la serie con un 5 - 1 a su favor.

Desde luego, el resultado no fue fácil de digerir para los jugadores ni para los hinchas merengues. Uno de ellos es Peter Manjarrés, el cantante vallenato se animó a compartir una publicación en su cuenta de Twitter para referirse al partido. Lo que no imaginó es que por ello entraría en discusión con Angélica Camacho, mejor conocida como La Hinchada.

"Que se acabe rápido (el partido) jaja. Nos humillaron, ya esta bueno. El Real Madrid que compre jugadores como lo hizo el City, mucha nómina. El Madrid no tiene relevo", expresó el intérprete.

Al instante, la modelo y presentadora respondió al trino publicado por Manjarrés: "¿Cómo vas a decir eso, sabes de fútbol? Lo bueno son las tonalidades, viejo", escribió.

A partir de allí, se armó la discusión entre ambas celebridades frente al tema. La Hinchada terminó afirmando que Peter Manjarrés no sabía nada de fútbol, a lo que él respondió:

"Solo soy un hincha. No vivo del futbol ni me considero especialista, pero amo y disfruto ver el buen fútbol. Bueno los dejo y qué pena si no te gusto mi tweet. Y no me puedo salir de esta red social por respeto a mis seguidores", finalizó.