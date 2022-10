El mundo del fútbol no se detiene y ahora menos después de que se conociera la separación del jugador Matías Mier y la presentadora Melissa Martínez, quienes se casaron hace un par de años y llegarían a un acuerdo de acabar con la relación tras varias razones poco especificas.

Hace algunas semanas, el jugador emitió un comunicado en el que confirmó la separación con la presentadora y confesó: "En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas, y haber causado dolor a una mujer excepcional".

Cuando ya parecía que eso había pasado, salió ahora la presentadora a través de sus redes sociales en las que, al parecer, le enviaba una indirecta a la nueva novia del futbolistas y dijo: “Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas ‘ojalá no me la encuentre’, porque me vas a tener que ver queridita”.