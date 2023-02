El tremendo lujo que se dio un reconocido influencer: conoció a James y a Karol G en la misma fiesta

A través de sus redes sociales, Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, contó una divertida anécdota a sus seguidores en la que relató la vez en la que conoció a James Rodríguez y a Karol G en una fiesta que organizó la cantante de música urbana.

El reconocido influencer se llevó una buena impresión por parte de ambos, de quienes asegura son buenas personas. La Liendra tiene una conexión con el futbolista por ser fan de Cristiano Ronaldo, quien fue compañero del '10' colombiano en el Real Madrid. Asimismo, él y Karol G tienen un contacto en común.

Le puede interesar: De lo que se pierde James: el sexy vestido que utilizó Daniela Ospina en los Premios Lo Nuestro

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el creador de contenido contó que su encuentro con ambas celebridades tuvo lugar en una fiesta que organizó 'La Bichota' en Medellín, su tierra natal.

"Ella (Karol G) organizó una fiesta privada, cerró una discoteca. Ella invitó a Daiky Gamboa (una amiga en común) y ahí nos invitó a nosotros", comenzó La Liendra, quien fue a la fiesta junto a la también influencer Dani Duke, su novia.

Fue allí donde La Liendra tuvo la oportunidad de conocer en persona a Karol G, quien se encargó de pagar toda la cuenta que dejó la fiesta, pero lo que no imaginó es que James Rodríguez estaba en el palco del lugar. El influencer lo llamó a lo lejos para llamar su atención.

Vea también: ¿Cómo se llama la hija de James, cuándo cumple años y cuál es su afición favorita?

"Él (James) me ve y me llama. Los dos nos quedamos en el palco hablando por cinco minutos cuando él me dice: '¿Se va a quedar aquí o le pega la novia?'. Me quedé un ratico y luego me fui porque no podía dejar a mi novia sola", mencionó La Liendra.