Eléider destapó su mayor miedo en Survivor: "Yo me monto en un avión porque me toca"

Quedan cinco participantes en Survivor: La Isla de los Famosos, quienes disputan cada una de las pruebas con el propósito de ser el ganador del reality. Uno de ellos, es Eléider Álvarez.

La más reciente prueba de la competencia dejó como ganador a Camilo 'El Mago' Pardo, quien tuvo como recompensa un viaje en helicóptero alrededor de toda la isla, el cual decidió disfrutar al lado de un gran amigo como Juan Palau.

Mientras tanto, los otros tres famosos, Juan del Mar, Aco Pérez y Eléider, se quedaron para compartir juntos en armonía pese a la competencia que hay por ganar las diferentes pruebas. Eso sí, el exboxeador tuvo tiempo para revelar una de sus mayores fobias: el miedo a volar.

"Yo nunca he montado en helicóptero y siempre he dicho que el día que lo haga, voy a ir con nervios. Yo me monto en un avión porque me toca", expresó en referencia al premio que disfrutaron sus compañeros de tribu.

Tanto El Mago como Juan Palau sobrevolaron la isla y desde la distancia alcanzaron a saludar a los otros participantes, quienes también los vieron a lo lejos.

Los cinco sobrevivientes comparten tiempo de calidad en la tribu Gaia a la espera de un nuevo Concejo Tribal que dejará a un nuevo eliminado de la isla de los famosos.

