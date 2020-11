Emocionante recuerdo: el día que Diego Maradona conoció a su ídolo Chespirito

La muerte de Diego Armando Maradona tomó por sorpresa a millones de personas y fanáticos del fútbol internacional. La estrella de este deporte se convirtió en un ídolo de las canchas y un ejemplo a seguir de futuros talentos, quienes disfrutaron de su evidente pasión y entrega a esta actividad.

Luego del fallecimiento del argentino, en redes sociales comenzó a circular todo tipo de información y recuerdos de la trayectoria deportiva que tuvo la celebridad. Algunos desempolvaron momentos épicos que protagonizó Maradona, como el encuentro con Hugo Chávez y las charlas con artistas como Maluma y Ricardo Montaner.

En medio de toda la fama que lo rodeó por años, Diego Armando también tenía sus propios ídolos y personajes reconocidos que disfrutaba bastante. Uno de ellos fue el exitoso mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, y que falleció el 28 de noviembre de 2014.

El ‘Pelusa’ siempre manifestó su gusto por el talento y trabajo del artista, a tal punto que su sueño era poder compartir con él de cerca. Esta meta logró cumplirla en el ‘Camarín del 10’, un espacio que le permitió toparse con el mexicano y emocionar a sus fans.

En redes sociales fue difundido ese nostálgico momento, donde Roberto Gómez Bolaños y Diego Maradona pudieron abrazarse y expresar su admiración mutua. El actor hizo comentarios graciosos, mientras una de las acompañantes del argentino enfatizaba en cuánto disfrutaba él del ‘Chavo del 8’.

“Los mejores somos bajos, ¿verdad?”, dijo Chespirito junto a Diego Armando, a la vista de algunas personas que les tomaban fotos y grababan el momento.

“Cuando lo mira a usted, no habla, no hace nada. Solo mira al ‘Chavo’. Llora de la risa, no puede ser”, expresó una de las mujeres que estaba con las celebridades, mientras Maradona sonreía y se acercaba al mexicano.

Por último, en medio de la conmoción de la situación, el futbolista, emocionado, le agradeció a Gómez Bolaños por haberlo visitado y permitirle conocerlo de cerca.

“Gracias por venir, maestro. Usted es mi ídolo”, indicó el argentino antes de levantar sus manos en forma de celebración por este encuentro.