En España defienden a Bellingham: la insólita locura para explicar la roja

Real Madrid enfrentó al Osasuna en un vibrante partido en El Sadar que tuvo tiempos para cada equipo. El primer tiempo, fue un monólogo para el conjunto madrileño, mientras que, en el segundo, Thibaut Courtois tuvo que salvar en varias ocasiones los ataques del club de Pamplona.

Osasuna tomó mucha fuerza durante el segundo tiempo por la expulsión polémica de Jude Bellingham, volante inglés que vio la tarjeta roja, según José Luis Munuera Montero, porque lanzó un insulto en su lengua materna. Munuera Montero indicó en el acta arbitral que dijo “F*ck You”, maldiciendo a la terna arbitral. Evidentemente, si dijo esa frase, estaría bien expulsado.

Tras el partido, Carlo Ancelotti sentenció que no entendía por qué la expulsión si no dijo nada malo, “no ha entendido bien inglés porque ha dicho 'fuck off', no 'fuck you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo". El acta dice otra cosa. Por esta razón, en España sigue habiendo polémica con esta tarjeta roja para el británico y el Real Madrid luchará hasta el final para intentar apelar la sanción.

Con este panorama, en el programa El Chringuito de Jugones, llegaron hasta el fondo e invitaron a una profesora de inglés que explicó la diferencia entre las dos expresiones, y lo hizo por medio de un ejemplo cotidiano en España.

LA EXPLICACIÓN SOBRE LA TARJETA ROJA DE JUDE BELLINGHAM SEGÚN UNA PROFESORA DE INGLÉS

Para resolver este tema con la tarjeta roja que le mostró José Luis Munuera Montero a Jude Bellingham, en el programa deportivo estuvo Andy Povedano, profesora de inglés que expuso las principales diferencias entre las dos palabras en cuestión. El 'F*ck You” y el “F*ck Off'.

Andy Povedano afirmó que sí hay grandes diferencias entre las dos nociones. Por un lado, “el ‘f*ck you’ está directamente dirigido a una persona, mientras que el ‘f*ck’ off en este contexto, sobre todo porque se utiliza muchísimo en Inglaterra, lo usan para decir ‘déjame en paz’”. Inmediatamente, puso varios ejemplos cotidianos que se utilizan en España y que no tienen una connotación ofensiva.

“¿Qué significa joder en el diccionario?, ¿cómo utilizamos los españoles el joder? Te puedo decir joder para saludarte, para quejarme o porque el día está maravilloso”, sentenció Andy Povedano. Además, sostuvo que también es algo normal para un jugador que maneja ese idioma materno expresarse en inglés sin ningún problema.

Habría que ver de qué manera lo dijo Jude Bellingham, pues, Andy mantiene que, “importa el contexto, la gestualidad, el movimiento... Es un jugador inglés que lleva jugando toda la vida en su idioma materno en el que el 'f*ck off' se utiliza de una manera muy coloquial entre jugadores, amigos, parientes...".

Real Madrid intentará apelar la sanción, mientras espera por la decisión final de LaLiga con las fechas que le puedan caer a Jude Bellingham por estos hechos, que algunos lo llaman confusión por las diferencias que recaen en ambas palabras.