Escándalo de indisciplina en Junior: señalan a jugador por esta “de farra hasta las 8 a.m.”

Junior de Barranquilla vive un momento bastante complejo en varios aspectos. El club rojiblanco selló la salida de Arturo Reyes como técnico y tras la llegada de César Farías como técnico se hablan de algunas situaciones de indisciplina dentro del equipo.

Después de la llegada del entrenador venezolano, el partido de debut del elenco rojiblanco no fue el mejor. Los caribeños perdieron 2-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Betplay ante Independiente Medellín. Un hecho que no pasó desapercibido, fue la molestia de varios jugadores tras acabar el compromiso.

En las últimas horas se ha revelado que dentro de la plantilla existen molestias por situaciones que se han desarrollado de una manera inesperada. Un hecho que no ha caído muy bien es que según versiones cercanas al equipo hay jugadores que están fuera de la disciplina que exige un club como Junior.

La información fue revelada por e periodista Hugo Illera, hombre cercano al cuadro tiburón: “Un jugador que anda desordenadito. No puedo decir el nombre porque la persona que me lo dijo me mostró algo para que lo viera una sola vez y ustedes saben que yo sin pruebas no lo digo”, apuntó.

Según Illera no se trata del canterano John Vélez, pero no reveló la identidad del futbolista que sale salpicado en este nuevo escándalo. “Anda desordenadito”, insistió.

“El jugador, de farra hasta las 6 - 8 de la mañana, un día no fue a entrenar y entonces me mandaron la foto porque no sabían ni siquiera cuál era el jugador. Me mostraron y me señalaron en las fotos de la presentación del equipo”, señaló más adelante.

La denuncia del periodista barranquillero llegó tan lejos que un miembro del club le habría escrito directamente para preguntarle por la identidad del personaje del que hablaba en su canal. “Me tocó soltar el chisme. Bueno, me tocó contarle. Ya se formó”.