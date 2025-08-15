Escándalo en Ecuador: referente de selección condenado a prisión

Ecuador vive un buen presente como selección en estas Eliminatorias Sudamericanas. Clasificados para el Mundial de 2026, el combinado dirigido por Sebastián Beccacece espera cerrar con buenos resultados en los definitivos partidos de las clasificatorias contra Paraguay y Argentina en septiembre.

Sin duda alguna, la huella que dejar futbolistas de trayectoria y veteranía como Jefferson Montero, Miller Bolaños, o Enner Valencia que sigue siendo uno de los referentes del combinado nacional fue determinante para que la nueva generación diera un golpe y lograra sellar la clasificación.

No obstante, en las últimas horas, apareció un nuevo escándalo, que, justamente, tiene que ver con un delantero de mucho recorrido y que es un referente del seleccionado ecuatoriano. Se trata nada más ni nada menos que de Miller Bolaños que deberá pagar meses en la cárcel.

MILLER BOLAÑOS, CULPABLE DE DELITO DE INTIMIDACIÓN

Miller Bolaños inició su carrera deportiva en Barcelona de Guayaquil. Posteriormente, el ecuatoriano pasó por equipos como Liga de Quito, Emelec, Gremio, Xolos de Tijuana, en algunos clubes de China y ahora se destaca en el Guayaquil City. Además, en la selección de Ecuador disputó la Copa América 2015 y la Copa América Centenario.

En la ‘Tri’, debutó en 2015 y alcanzó a disputar 25 encuentros anotando ocho goles destacándose en Eliminatorias y en dos Copa América. Su último partido fue en 2019 ante Honduras. Referente de Ecuador y de la selección, Miller Bolaños, seis años después de su adiós del combinado nacional fue condenado a prisión.

En medio de la temporada de la segunda división de Ecuador, Miller Bolaños fue arrestado en junio de 2025. Pasaron dos meses para que la Fiscalía General cerrara la investigación y confirmara la sanción que le iba a caer por tener un arma de fuego que no pudo justificar por qué la tenía.

En ese sentido, este viernes 15 de agosto, el jugador tuvo la audiencia y confirmaron su sentencia de ocho meses de cárcel que deberá pagar a partir de este mes. Además, de acuerdo con la información, algunos vecinos oyeron cuando Miller Bolaños hizo disparos al aire.

Miller Bolaños espera poder reducir la pena, pero por ahora, tendrá que pagar ocho meses de cárcel. Seguramente, las investigaciones continuarán con el tema del futbolista.

Con eso en mente, a sus 35 años, Miller Bolaños deberá dejar al Guayaquil City, y, evidentemente, una vez se cumplan los ocho meses, será difícil que pueda volver a encontrar un equipo al estar ‘manchado’ por esa sentencia en prisión.