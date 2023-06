Escandalo en el PSG: la policía detuvo a Cristophe Galtier por polémica acusación

Christophe Galtier, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG) y su hijo fueron detenidos este viernes en el marco de una investigación por sospechas de discriminación tras acusaciones de racismo cuando era técnico del Niza, indicó a la AFP la fiscalía.

El entrenador y su hijo, John Valovic-Galtier, agente de futbolistas, se encuentran en custodia policial en Niza (sureste de Francia) desde las 08H45 (06H45 GMT), precisó el fiscal Xavier Bonhomme.

Contactado por la AFP, el abogado de Galtier no respondió por el momento. A mediados de abril, la justicia abrió una investigación por sospechas de discriminación por motivos raciales o religiosos cuando el entrenador de 56 años dirigía el equipo del Niza, durante la temporada 2021-2022.

El caso estalló cuando el periodista independiente Romain Molina y el medio RMC Sports revelaron la existencia de un correo electrónico, que la AFP no pudo autentificar, atribuido al exdirigente del Niza Julien Fournier, con quien Galtier tuvo una relación pésima.

Este mensaje, escrito al final de la temporada pasada, denuncia unas palabras discriminatorias de Galtier en relación con una parte del vestuario del Niza, en las que habría aludido a sus orígenes y su religión.

"Me respondió que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad y que, en efecto, no podía haber tantos negros y musulmanes dentro del equipo" y "me comunicó su voluntad de cambiar en profundidad el equipo, precisando que quería limitar al máximo el número de jugadores musulmanes", se puede leer en el escrito de Fournier.

Galtier, que lo niega, denunció a su vez por difamación a Fournier y a los periodistas Daniel Riolo y Romain Molina, tras haber recibido amenazas de muerte en internet.

"Estoy muy sorprendido por las palabras que me han atribuido y que han sido transmitidas por algunos de manera irresponsable; me golpea en lo más profundo de mi humanidad", dijo el entrenador en conferencia de prensa en abril tras estallar el caso.