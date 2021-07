Esperanza Gómez y su sugestiva opinión acerca de Reinaldo Rueda

Esperanza Gómez se convirtió en la actriz colombiana más famosa en la industria del cine para adultos desde hace varios años, debido a la amplia trayectoria que construyó y el talento que proyectó en cada uno de los videos que protagonizó. Su belleza, sensualidad y mentalidad han sido centro de halagos entre millones de personas, que día a día disfrutan de sus contenidos.

Recientemente, la estrella del porno concedió una entrevista con SuperTrending, donde aprovechó para hablar de sus anécdotas con el fútbol, los jugadores y su acercamiento con este tema en el pasado. La celebridad no dudó en recordar momentos que ha vivido y situaciones con personajes específicos del deporte.

Según expresó la actriz, nunca ha sido buena con el fútbol, pese a que en su infancia sí lo practicó sin tener mayor conocimiento. Actualmente apoya a la Selección Colombia y ve este deporte como una opción para que los jóvenes se alejen de los malos caminos.

Sin embargo, su cercanía con esta industria ha sido por jugadores que se han puesto en contacto con ella, con el fin de tener un encuentro íntimo.

“Yo soy buena con las pelotas, pero no de fútbol (…) he tenido ofertas para estar con futbolistas, pero no me he acostado todavía con ninguno. A la pareja que tengo acá en Colombia le gustan los motores y a la de Estados Unidos el baloncesto”, afirmó Gómez en el diálogo.

No obstante, en esta charla sí recordó que Faustino Asprilla, conocido como el ‘Tino’ Asprilla, envió a una persona para que se comunicara con ella y la invitara a uno de los eventos que realizaba en su finca. Esperanza señaló que jamás le han gustado estas cosas, por lo que prefirió negarse.

“Nunca he hablado directamente con él. Me llamó una persona que trabajaba en radio y le llevaba mujeres, me invitó a más de una fiesta en su finca, pero a mí nunca me han gustado ese tipo de cosas y por eso le dije que no”, puntualizó.

De igual forma, la colombiana aclaró que si las cosas se hubieran dado en otro contexto y con otro estilo de encuentro, tal vez habría sucedido una historia distinta con el jugador de fútbol. La artista indicó que no le gustan las cosas “arregladas” y se queda con los momentos espontáneos.

Cuando le preguntaron por Reinaldo rueda, Esperanza Gómez le metió doble sentido y aseguró que el técnico era quien más le parecía pícaro, pues sentía que tenía una sonrisa pervertida.

“Me parece pícaro, tiene sonrisa pervertida. ¿Qué me haría él a mí? Que me enseñe a coger las pelotas…de fútbol”, dijo la actriz porno.

Por último, la colombiana envió un mensaje a los integrantes de la Selección Colombia y los animó para que se entreguen totalmente a los partidos.