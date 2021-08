Esposa de jugador de la Selección Colombia niega que esté en 'Only Fans'

Durante las últimas horas, Hemilly Vanegas, esposa de Wílmar Barrios, jugador de la Selección Colombia y del Zenit de Rusia, salió a desmentir que tenga una cuenta en ‘Only Fans’, tal como estaba circulando a través de redes sociales.

Vanegas hizo el anuncio durante la noche del jueves, donde denunciaba un perfil que mencionaba su nombre y contaba con fotos de ella. “Esta cuenta es falsa, hoy me han enviado muchos mensajes preguntando, no tengo Only Fans. Ayúdame a denunciar", escribió la compañera de vida del volante cartagenero de 27 años.

