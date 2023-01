"Estoy arruinada y no me ayuda": La fuerte declaración de la cuñada de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más famosos del mundo. El astro portugués es reconocido por tener una carrera profesional irreprochable y una vida familiar bastante amena. Sin embargo, en el entorno de sus seres queridos hay situaciones poco conocidas que podrían cambiar la visión de muchos sobre el astro 'luso'.

La hermana de Georgina Rodríguez fue la encargada de abrir un capítulo poco conocido en la vida de la argentina. Según reveló Patricia Rodríguez, la mujer de 'CR7' se ha olvidado de sus orígenes y su familia. La mujer señaló que la modelo la ha dejado de lado, negándole su ayuda.

"Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al final y al cabo yo con un trozo de pan duro puedo comer, pero mis hijos, que son sus sobrinos", inicio Patricia, en diálogo con el medio español 'Socialité'.

Patricia confirmó que la última vez que habló con su hermana fue en 2019, cuando su padre, Jorge Rodríguez, falleció. En ese momento, Georgina Rodríguez estuvo a punto de ayudarle a la mujer con la colegiatura de sus hijos.

"Fue la única vez en la que yo le pedí ayuda a ella. La llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella, en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio".

Y añadió: "Yo en ningún momento le he pedido dinero y no quiero dinero porque para eso me busco la vida como siempre estoy haciendo. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda".

Por ahora, queda claro que la relación de 'Gio' con su familia no es la mejor. La mujer seguirá esperando de la compasión de su hermana para poder solucionar su complicada situación.