Ex presidente del Barça le debe la vida a presos colombianos: “fueron los que más me defendieron”

Sandro Rosell fue presidente del Barcelona de 2010 a 2014, pero más allá de eso, muchos lo recuerdan por su estadía en la cárcel, a la cual llegó por un caso del que ya fue absuelto y sumó una condena de casi dos años.

Vea también: Hay líder para rato: Barcelona sumó tres más con el regreso de Lewandowski

Tras vivir toda esa situación, el español confesó diferentes situaciones que vivió detrás de las rejas y lo hizo en una entrevista con Risto Mejide.

Lo primero de lo que habló fue de lo difícil que era estar por fuera de su casa viviendo esa situación: "la cárcel es gris y un poco rancia, pero a la vez descubres mucha humanidad, es un contraste constante de emociones, de colores, de tristezas, de risas incluso. Yo siempre he intentado ser muy cerebral, yo no recordaba haber llorado en toda mi vida y allí lloré varias veces y a moco tendido, después me encontraba mejor".

Por otro lado, dio a conocer que vivió situaciones muy fuertes dentro de la cárcel por haber sido el presidente del Barcelona, pero encontró la salvación en unos presos que lo defendieron: "en Soto del Real (Madrid) los presos colombianos fueron los que más le defendieron. Con todos los famosos: Bárcenas, Rato, los políticos catalanes ya fue diferente porque me cambiaron de patio".

Le puede interesar: Barcelona perdió un fichaje en 18 segundos; inaudita razón que evitó la llegada del jugador

Así las cosas y tras estar en prisión 645 días, Rosell actualizó en qué va su caso con la fiscalía, donde todavía enfrenta un proceso por supuesto tráfico de órganos.

"Yo he tenido hasta ahora seis casos, de los cuales cinco me ha acusado la Fiscalía. De los seis que me piden penas de prisión, de cinco he salido absuelto. Sólo me queda uno pendiente que me acusa la fiscalía de tráfico de órganos humanos"