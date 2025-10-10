Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 19:51
Ex técnico de Millonarios y Cali sufrió un infarto y padece Alzheimer
La noticia sobre su estado de salud se conoció en la tarde de este jueves 9 de octubre.
Una figura del entorno del fútbol colombiano ha generado conmoción, pues se conoció que el entrenador Eduardo Retat fue internado en una unidad de cuidados intensivos en Santa Marta después de sufrir un infarto. La información se conoció desde el sector salud y rápidamente generó preocupación entre los aficionados y exjugadores que lo recuerdan con aprecio.
De acuerdo con el reporte médico, Retat sufrió una obstrucción total en una arteria, situación que puso en riesgo su vida. Sin embargo, la rápida reacción del personal de salud y la intervención oportuna fueron determinantes para estabilizarlo. “Su evolución ha sido positiva”, señaló una fuente cercana a la familia.
Actualmente, el exfutbolista y entrenador se encuentra estable, aunque su recuperación es delicada debido a que padece Alzheimer, enfermedad que ha complicado su estado general y prolongado su proceso de rehabilitación.
¿Quién es Eduardo Retat?
Eduardo Retat nació en Santa Marta el 6 de junio de 1948 y, además de su nacionalidad colombiana, cuenta con nacionalidad francesa. Su nombre está estrechamente ligado a la historia del fútbol nacional debido a que se desempeñó como futbolista profesional y como director técnico.
Como jugador profesional, tuvo una destacada trayectoria entre 1968 y 1979, periodo en el que vistió las camisetas de Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, equipo con el que conquistó dos títulos del rentado local. Su carácter y liderazgo en la cancha lo llevaron a dar el salto a la dirección técnica poco después de su retiro.
Clubes a los que dirigió Eduardo Retat
Inició su carrera como asistente técnico de Edilberto Righi en Deportivo Cali en 1981, y con el paso del tiempo dirigió a varios equipos del fútbol colombiano, entre ellos Millonarios, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga y Patriotas.
Su última experiencia en los banquillos fue en 2015 con el Unión Magdalena, el club de su tierra natal, donde cerró un largo recorrido de más de tres décadas como estratega.
Varios periodistas deportivos han enviado mensajes de apoyo al experimentado técnico, deseando su pronta recuperación.
Tristeza por esta noticia relacionada con el exfutbolista y técnico colombiano. pic.twitter.com/swUkIDIc3h— Henry Jiménez (@BochaJimenez) October 9, 2025
Fuente
Antena 2