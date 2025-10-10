Ex técnico de Millonarios y Cali sufrió un infarto y padece Alzheimer

Una figura del entorno del fútbol colombiano ha generado conmoción, pues se conoció que el entrenador Eduardo Retat fue internado en una unidad de cuidados intensivos en Santa Marta después de sufrir un infarto. La información se conoció desde el sector salud y rápidamente generó preocupación entre los aficionados y exjugadores que lo recuerdan con aprecio.

De acuerdo con el reporte médico, Retat sufrió una obstrucción total en una arteria, situación que puso en riesgo su vida. Sin embargo, la rápida reacción del personal de salud y la intervención oportuna fueron determinantes para estabilizarlo. “Su evolución ha sido positiva”, señaló una fuente cercana a la familia.

Actualmente, el exfutbolista y entrenador se encuentra estable, aunque su recuperación es delicada debido a que padece Alzheimer, enfermedad que ha complicado su estado general y prolongado su proceso de rehabilitación.

¿Quién es Eduardo Retat?

Eduardo Retat nació en Santa Marta el 6 de junio de 1948 y, además de su nacionalidad colombiana, cuenta con nacionalidad francesa. Su nombre está estrechamente ligado a la historia del fútbol nacional debido a que se desempeñó como futbolista profesional y como director técnico.