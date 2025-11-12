Falcao confirmó cuál es su deseo y se refirió a la Selección Colombia

Radamel Falcao García volvió a ser protagonista este miércoles 12 de noviembre en Bogotá durante un evento organizado por Nike Fútbol, en el que compartió con un grupo de niños y niñas apasionados por el deporte. El delantero colombiano se mostró cercano, reflexivo y emocionado al recordar sus propios inicios en el fútbol.

“Me hizo recordar cuando yo estaba en ese lugar, con ilusiones y con ganas de trabajar para ser alguien en el fútbol”, dijo el histórico goleador de la Selección Colombia, al referirse al encuentro con los pequeños talentos.

Falcao destacó la importancia de formar no solo deportistas, sino también personas íntegras para el país: “Que puedan ser personas de bien para nuestro país. Las palabras de los niños significan mucho... yo siempre deseé influenciar a la niñez y dejar un legado más allá del fútbol”.

El atacante también reconoció que regresar al país le produce una emoción especial. “Sí me hacía falta Colombia, me gusta compartir con la gente”, expresó, en medio del cariño del público capitalino que lo recibió con aplausos.