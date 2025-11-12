Actualizado:
Falcao confirmó cuál es su deseo y se refirió a la Selección Colombia
El delantero de 40 años continúa sin definir su futuro deportivo.
Radamel Falcao García volvió a ser protagonista este miércoles 12 de noviembre en Bogotá durante un evento organizado por Nike Fútbol, en el que compartió con un grupo de niños y niñas apasionados por el deporte. El delantero colombiano se mostró cercano, reflexivo y emocionado al recordar sus propios inicios en el fútbol.
“Me hizo recordar cuando yo estaba en ese lugar, con ilusiones y con ganas de trabajar para ser alguien en el fútbol”, dijo el histórico goleador de la Selección Colombia, al referirse al encuentro con los pequeños talentos.
Falcao destacó la importancia de formar no solo deportistas, sino también personas íntegras para el país: “Que puedan ser personas de bien para nuestro país. Las palabras de los niños significan mucho... yo siempre deseé influenciar a la niñez y dejar un legado más allá del fútbol”.
El atacante también reconoció que regresar al país le produce una emoción especial. “Sí me hacía falta Colombia, me gusta compartir con la gente”, expresó, en medio del cariño del público capitalino que lo recibió con aplausos.
Sobre su presente profesional, Falcao explicó que actualmente está disfrutando de un periodo distinto en su vida, luego de terminar su contrato con Millonarios FC. “En este momento que no estoy jugando, estoy aprovechando para disfrutar con mi familia”, aseguró el futbolista, quien sigue sin firmar con ningún club ni anunciar oficialmente su retiro.
Falcao opinó sobre la Selección Colombia
El ‘Tigre’ no evitó referirse al buen momento de la Selección Colombia, que se alista para los amistosos ante Australia y Nueva Zelanda. “La Selección está en un momento de subida y los resultados han favorecido”, señaló, mostrando su respaldo al proceso que lidera Néstor Lorenzo.
Aunque su futuro deportivo sigue siendo una incógnita, Falcao mantiene viva la conexión con el fútbol y con los valores que, según sus seguidores, lo han caracterizado dentro y fuera de la cancha.
Con su ejemplo y sus palabras, el máximo goleador histórico de la Tricolor reafirmó su deseo de seguir inspirando a las nuevas generaciones, incluso en esta etapa de transición de su carrera.
