Famosa vidente delató a la mamá de Cristiano: la acusa de hacerle brujería a Georgina

Una nueva polémica se desató en torno a la relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. En las últimas horas, la famosa astróloga Mhoni Vidente aseguró que Dolores Aveiro, madre del hoy futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita, le está haciendo brujería a la pareja de su hijo.

La astróloga cubana realizó esta declaración mientras hacía una lectura de cartas: "Ella (Dolores Aveiro) nunca quiso que tuviesen hijos porque perdió tres hijos y la última vez fue uno de los gemelos, el varón. Fue por eso que la señora dijo que no quería tener a Georgina en casa y la corrió de allí", señaló.

Le puede interesar: [Video] Cristiano puso el primero y tiene al Al Nassr cerca del liderato

Por otra parte, Mhoni Vidente precisó que la madre de Cristiano Ronaldo habría iniciado una investigación particular hacia Georgina, ya que tiene sospechas de que ella le estaría siendo infiel con el chofer de la familia. Asimismo, predijo que la pareja se separaría entre junio y julio de 2023.

Las palabras de la vidente tuvieron eco en diferentes medios internacionales, especialmente en Portugal. Estas llegaron a oídos de Dolores Aveiro, quien se pronunció a través de sus redes sociales para desmentir esta información.

"El 16 de mayo acudí a mis abogados para limpiar mi buen nombre y el de mi familia por lo que representan en mi vida. La noticia es falsa, calumniosa y hasta macabra y en ella se habla de actos horrendos que posiblemente yo habría ordenado para quitarme la felicidad de uno de mis hijos, esta calumnia es falsa, de mala fe e infundada", expresó la madre del jugador.

Vea también: Cristiano ya es cosa del pasado: Irina Shayk le estaría dando una oportunidad a jugador del Chelsea

Asimismo, Dolores Aveiro precisó que irá hasta las últimas consecuencias con tal de proteger el buen nombre y el de su familia ante esta clase de informaciones.

"Agradezco a los que me siguen y me respetan, no solo a mi y a los míos. Pongan especial atención a lo que se dice y se escribe, hay ofensas gratuitas después de este tipo de noticias que duelen y nos dejan con las manos atadas cuando se trata de la nuestro bien más preciado que es la familia", concluyó.