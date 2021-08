Famoso vallenatero se ofuscó tras ser comparado con el nuevo técnico de Junior

El nuevo técnico de Junior de Barranquilla, Arturo Reyes, ya inició con su proyecto para darle vuelta a los malos resultados conseguidos en las primeras cinco fechas bajo la dirección técnica de Luis Amaranto Perea. El timonel samario no quiere perder ni un solo día y por ende, ya piensa en lo que será el partido ante Once Caldas por la sexta fecha de la Liga Betplay.

Aunque el estratega Reyes no ha debutado en el banquillo técnico ya comenzaron a hablar de él. En redes sociales compararon al timonel del equipo ‘tiburón’ con el famoso acordeonero Iván Zuleta, quien no tomó de buena manera dicha comparación.

“Quien sería el hp que hizo esta comparación. ¿No pueden dejarme tranquilo? Que belleza; ¡no le veo la gracia! La madre pal’ que se ría de esta joda. Que Junior ni que hp. Escriban lo que les dé su hp gana, igual no me importa. Yo hago de mi vida lo que me da mi gana”, fue lo publicado por Zuleta en sus redes sociales.

Hay que decir que Zuleta borró el comentario anterior, sin embargo, los internautas no se lo perdieron y tomaron captura de pantalla, donde también se ve el mensaje de apoyo de su colega Rolando Ochoa: “Nombe manito no le pare bola a eso; usted es un guerrero y con historia, no le dé mente a eso papá vamos palante”.

