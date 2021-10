[Fotos] Dudamel, un padre orgulloso: su hija es la nueva Miss Venezuela 2021

El entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel vive una buena temporada en lo deportivo y personal. El venezolano tiene al Cali entre los ocho mejores de Colombia y en la pasada fecha logró quedarse con los tres puntos ante Patriotas, por lo que buscará ratificar ante el descendido Atlético Huila su permanencia entre los que avanzarán a fases definitivas.

Asimismo, Dudamel recibió una gran noticia en referencia a su hija, Amanda Dudamel. La joven fue coronada como Miss Universo de Venezuela 2021 y será la sucesora de Luiseth Materan en el próximo Miss Universo 2022.

En la página web de Miss Venezuela, la diseñadora de modas manifestó que “me gusta transformar los problemas en oportunidades y soy fiel creyente de que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene una razón de ser. Por más adversas que sean las situaciones que se nos presentan, confío en que la vida nos ofrece a diario lo que necesitamos ir viviendo, no siempre lo que queremos, pero cada experiencia nos permite aprender, superarnos e ir creciendo”.

Por otra parte, no dejó a un lado el mundo del deporte, sobre todo el fútbol, donde dijo en un en vivo en sus redes sociales que heredó de su "padre la pasión por el fútbol. Me sucede que sufro mucho viendo los partidos porque me los tomo muy personales. Normalmente sigo a La Vinotinto y al equipo en donde esté mi papá”, que en este caso es el Deportivo Cali.

Asimismo, el timonel venezolano dijo que "el orgullo no me cabe en el pecho (...), ha sido su sueño y lo ha logrado", haciendo alusión a lo sucedido con su hija.