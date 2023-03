[Fotos] La modelo que no le copió a los coqueteos del 'Tino' Asprilla: "Me dio miedo"

Giraldo aseguró que prácticamente todos los jugadores de Atlético Nacional le han enviado mensajes queriendo tener algo con ella, situación que le causa risa dado que ella es hincha del rival de patio, Deportivo Independiente Medellín.

"¿Cuántos jugadores del Atlético Nacional te han escrito?", preguntó WestCol, a lo que ella respondió: "Uyyy, todos, te lo juro por Dios, ¡Todos! Y eso que yo soy hincha del Medellín".

No obstante, la cosa no paró allí, y la candidata a Miss Universe reveló que una exfigura de Nacional y leyenda de la Selección Colombia también le escribió, pero que ella no le respondió por miedo. Se trata de Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien a lo largo de su carrera, y también en su retiro, se ha caracterizado por estar acompañado de bellas y jóvenes mujeres.

"El ‘Tino’ Asprilla también me escribió (...) Yo creo que no contesté porque a mí me dio miedo", contó Giraldo. Muchos internautas dicen que las declaraciones de la modelo causará muchas peleas en los hogares de los futbolistas de Nacional dado que muchos son casados.

