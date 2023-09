La relación entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es algo que muchas personas ven como 'pareja ideal', teniendo en cuenta que se conocen desde que eran niños, y pocas veces se han visto envueltos en líos sentimentales.

Sin embargo, hay versiones que apuntan -contrario a lo que muchos creen- que Antonela tuvo un novio antes de ser pareja de Lionel Messi, tumbando la premisa que indica que nunca antes alguno de los dos tuvo un vínculo sentimental con otra persona.

¿Antonela tuvo un novio antes de Lionel Messi?

Pues hace un tiempo, una aparente amiga de Antonela habló con 'Para ti', y dijo que la actual esposa de Lionel sí se conoce con el jugador desde que eran niños -cuando Roccuzzo tenía ocho años y Messi tenía nueve-, pero que pasó un tiempo para que se convirtieran en novios.

Pues Lionel Messi se fue a Barcelona a integrar la filial del cuadro catalán, esto en el año 2000; y Antonela se quedó en Rosario, donde se habría convertido en novia de un joven de quien se desconoce el nombre, pero del cual hay fotografías en Internet.

De hecho, hay quienes dicen que en algún momento el presunto primer novio de Antonela comentó que: "Al menos no me dejó por cualquiera, me dejó por Messi".

Fotos del primer novio de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi