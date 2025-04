[Fotos] ¿Quién es Laura Fryer, la esposa de Declan Rice, que cerró sus redes por acoso?

El pasado 8 de abril se enfrentaron Arsenal y Real Madrid por la ida de cuartos de final de la Champions League, y allí, en el Emirates Stadium, los Gunners se impusieron 3-0 con anotaciones de Declan Rice y Mikel Merino. El mediocampista inglés se llevó todas las miradas debido a que marcó doblete, y ambos goles fueron de tiro libre.

Posterior al duelo hubo varios comentarios en redes sociales no solo sobre Declan Rice, quien es una de las máximas figuras del fútbol inglés en la actualidad, sino por su esposa, pues resurgieron los comentarios agresivos hacia la mujer con la que sostiene una relación de más de ocho años.

Vea también: [Video] Arsenal hace sufrir al Real Madrid: goleada magistral en Champions

¿Quién es la esposa de Declan Rice?

Lauren Fryer es la esposa de Declan Rice. Debido a que la mujer no cumple con los estereotipos de belleza impuestos socialmente y aceptados por muchos, los ataques por su aspecto físico han venido incrementando, al punto que Fryer optó por hacer privada su cuenta de X (antes Twitter) y suspender su Instagram.

Muchos de los comentarios en redes sociales apuntaban que el futbolista podría tener una novia "más bonita", y es habitual que cuando se hable de Rice, también se traiga a colación a su esposa. El propio jugador se ha manifestado, y ha afirmado abiertamente: "Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí".

"Ella ha estado conmigo desde que yo no era nadie. No me importa lo que diga la gente, estaré contigo para siempre", fue otra de las afirmaciones del futbolista de 26 años, quien parece tener una relación muy tranquila con su esposa, justamente con quien tiene un hijo.

Le puede interesar: Ancelotti es realista tras la derrota de Real Madrid ante Arsenal: ¿Adiós?

A raíz de la incómoda situación, varias personalidades han opinado al respecto, incluyendo a futbolistas como Jamie Vardy, quien afirmó en algún momento que "es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren Fryer. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado".

Fotos de Lauren Fryer, la esposa de Declan Rice