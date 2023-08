[Foto] 'Se está comiendo la ensaladita': el cambio físico de Guarín que sorprende en redes

Fredy Guarín disfruta del retiro profesional luego de su última etapa en Millonarios. El ex jugador le ha dado un giro a su vida tras varios padecer algunos problemas relacionados con el alcoholismo que lo llevaron a dejar el fútbol y buscar un proceso de rehabilitación.

Para el ex Inter no fue fácil sobrellevar el momento complicado que pasaba en su vida íntima. Después de problemas con sus ex parejas y el escándalo por un altercado que tuvo con sus padres, la situación terminó por situarlo en medio del uso de alcohol como refugio.

Durante su estadía en el cuadro capitalino, el ex jugador de la Selección Colombia eligió ocultar sus problemas y refugiarse en el trago para poder sobrellevar la carga. Después de eso, la vida de 'Guaro' ha cambiado.

Lea también: En Sao Paulo argumentan la llegada de James: "Un tipo de su nivel tiene mercado en todas partes"

El ex jugador tuvo un cambio físico, impactante. Su contextura pasó de ser atlética a un poco robusta. El boyacense aumentó de peso y fue bastante cuestionado por el 'descuido de su salud'.

Sin embargo, parece que Guarín ha tomado en serio la idea de volver a sentirse bien consigo mismo. El boyacense compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde reflejó el cambio que ha tenido en las últimas semanas.

Durante los últimos 26 días, el exjugador ha cambiado su alimentación y su peso ha bajado de manera notable. Como deportista de alto rendimiento, su cuerpo ha sentido el cambio. Fredy se ve más a gusto consigo mismo.

Le puede interesar: [Video] Hincha murió "tras recibir un disparo en la sien" cerca al estadio

Por ahora, el exjugador de la Selección Colombia sigue con la idea de ser un hombre constante en su dieta y poner lo mejor de sí mismo para mantenerse bien de salud.