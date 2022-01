Giorgina, su día a día con Cristiano y por qué no hablan de fútbol

El nombre de Cristiano Ronaldo ha sido tendencia en los últimos días, luego de que se rumorara que ‘El Bicho’ desea salir del Manchester United tras el bajón deportivo que ha tenido el rojo de Inglaterra.

Paralelo a ello, Giorgina Rodríguez, esposa del luso, dijo recientemente en una charla que no suele hablar de fútbol con él, puesto que nunca le causó curiosidad el deporte rey, en el que Cristiano ha sido considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

En medio de la entrevista, Giorgina dijo que a ella nunca le “interesó el fútbol cuando era pequeña. Me interesaba el ballet e ir algo al campo. Me empezó a interesar después, por lo que haga mi pareja, pero no soy futbolera y la verdad que en casa no hablamos de fútbol porque no tengo ni idea”, por lo que a Cristiano en algunas ocasiones se le ha visto jugar con Cristiano Jr.

Por otra parte, en la entrevista concedida para El País de España, a la modelo le fue preguntado si con el documental que estrenará Netflix sobre su vida, no le daría “susto un poco esa exposición”, a lo que ella respondió tajantemente que “nunca he considerado que porque sea la mujer del mejor futbolista del mundo tenga que abrir mi casa y mi privacidad. Pero también estoy muy segura de mí misma, actúo siempre desde el corazón y con las mejores intenciones. Estoy muy orgullosa de quien soy y de dónde vengo, de mi familia y de la gente que me rodea así que no me preocupa en absoluto”.

Finalmente, dijo que el astro portugués tiene en cuenta su opinión, pero en ciertos casos: “Cuando te enamoras de una persona y todo lo que hacéis juntos resulta siempre tan positivo para todo, pues claro que confías. Pero depende de para qué. En el ámbito familiar, obviamente tiene muy en cuenta mi opinión. En el ámbito futbolístico y de los negocios, pues no. Pero al final, en cualquier caso, su opinión le pertenece”.