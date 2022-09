"Gol hijuep...": Carlos Antonio le cobró el madrazo al aire a Dorlan Pabón

Atlético Nacional derrotó 3-0 a Deportivo Cali en el Atanasio Girardot el pasado domingo por la jornada 12 de la Liga Betplay, y Dorlan Pabón fue uno de los protagonistas, teniendo en cuenta que marcó el segundo gol.

Y es que luego de la anotación, la cual llegó a los doce minutos del primer tiempo tras un pase a la mitad del área por parte de Andrés Román, Pabón celebró desaforadamente.

Carlos Antonio criticó la grosería de Dorlan Pabón luego del gol contra el Cali

Pues el futbolista de 34 años anotó de pierna zurda y se dirigió a una de las cámaras de Win Sports para celebrar frente a ella, sin embargo, gritó en pleno desahogó: "Goool hijuep...", lo cual no fe muy bien visto.

En 'Palabras Mayores' de Antena2, Carlos Antonio Vélez sugirió: “Por qué no empezamos una campaña, porque estos partidos los ven los niños que tienen a sus ídolos en la cancha y las familias".

En lo que respecta a la sugerencia de Vélez, el periodista continuó afirmando que la idea "es evitar que las celebraciones tengan que ver con mentadas de madre, escupitajos, acciones grotescas y esas cosas feas”.

Asimismo, Carlos Antonio dejó saber que “esto no le queda bien ni a usted, Pabón, ni a ningún otro. A mí no me parece, aunque sea nuestro idioma coloquial, que es un desastre, pero igual no tiene sentido”.

Así las cosas, Carlos Antonio Vélez no tuvo filtro con Dorlan Pabón luego de la celebración ante el Cali y criticó al futbolista (de paso a todos aquellos que celebran de forma similar) por la grosería en plena transmisión.