Mar, 04/11/2025 - 13:08
Hermano de Juan Fernando Quintero sorprende: ya es tendencia
TGO, hermano del reconocido futbolista, sigue consolidándose.
El apellido Quintero vuelve a aparecer en la música urbana, pero esta vez no desde la cancha: TGO, hermano del reconocido futbolista Juan Fernando Quintero, se abre paso con fuerza en la industria y presenta su nuevo sencillo “Quillami Remix”, junto a Altafulla y Luister La Voz.
TGO está construyendo su propio camino en la escena urbana, mostrando una identidad sólida, fresca y con raíces claras en la cultura calle.
“Este tema ha marcado a muchas personas. Despierta sensaciones y emociones reales en quienes lo escuchan”, asegura el artista, convencido del impacto que la canción ya tiene entre sus seguidores.
El lanzamiento llega como bonus track del EP “Somos Los Black”, donde el artista ratifica su versatilidad y su deseo de llevar la esencia urbana de Medellín más allá de las fronteras.
El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip que captura la estética y el sentimiento que envuelven esta historia musical.
Con “Quillami Remix”, TGO demuestra que en la familia Quintero el talento no solo brilla en la cancha: también suena en la música urbana. Cada vez son más los que hablan del hermano de Juanfer y su talento como artista del género.
