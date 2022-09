Icardi no aprende: Nueva separación con Wanda Nara por supuesta infidelidad

La vida de los jugadores de fútbol y deportistas de élite cada vez es menos privadas. Las redes sociales y el crecimiento de las plataformas digitales hacen que todo lo íntimo se pueda volver público en cuestión de segundos.

Tras el escándalo de la separación de Shakira y Piqué, los rumores del divorcio de Totti y su esposa, una nueva historia se suma a la lista de fracasos matrimoniales de los futbolistas.

En esta ocasión se trata de nada más y nada menos que uno de los jugadores más polémicos. Mauro Icardi, recordado por robarle la esposa a Maxi López después de ser su mejor amigo vive momentos complicados.

Luego de su reciente incorporación con Galatasaray tras dejar el PSG, el atacante sudamericano estaría en un proceso de separación con Wanda Nara, mujer con la que tiene hijos y quien además es su representante.

Más allá de los rumores que hablaban de la infidelidad del jugador, todo terminó por agitarse tras la publicación de la pareja del delantero. En su cuenta de Instagram Nara escribió: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos".

Por ahora, no se sabe exactamente cuáles fueron las razones de la separación de la pareja. Desde Italia se apunta que la pareja mantendrá bajo privacidad las razones de la separación, teniendo en cuenta que no es la primera vez que sucede.