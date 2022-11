Icardi no pierde la fe en el amor y se volvió a reconciliar con Wanda Nara

¿Por qué se separaron Mauro Icardi y Wanda Nara?

El futbolista y la modelo habían terminado su relación cuando el atacante aún hacía parte de París Saint Germain. En su momento, Icardi fue acusado de infidelidad, al supuestamente tener una relación paralela con la 'actriz María Eugenia Suárez.

Por otro lado, Nara relató en la prensa italiana su inconformismo de estar al lado del jugador, ya que a este no le agradaba que dejara de estar al frente de su familia por cumplir con actividades familiares.

“A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó”.