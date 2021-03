Iker Casillas: "Mentiroso, egoísta y nunca respetó a sus parejas"

La ruptura entre Sara Carbonero e Iker Casillas ha generado mucho revuelo en las redes sociales, al punto que se especuló que el ex portero de la Selección de España ya habría conseguido una nueva pareja, cosa que luego se desmintió.

A pesar de haberse negado ese rumor, apareció una de sus ex novias, quien contó en Mundo Deportivo cómo era Iker hace algunos años: “Cuando estuvo conmigo, nunca respetó a sus parejas. Es una persona mentirosa y muy egoísta. Además de ser tacaño, nunca me hizo un regalo”, recordó Ruth Sanz.

Le puede interesar: [Fotos] La nueva ‘amiga’ de Íker Casillas que se parece Sara Carbonero

Además, de ello resaltó que "Iker es básico, mentiroso, egoísta y desleal, pero le admiro como profesional", teniendo en cuenta que tuvieron una relación “intima” entre el 2002 y el 2004. No obstante, la relación entre ambos terminó en 2008.

Por otra parte, manifestó que el ex portero del Real Madrid era una persona desconfiada, ya que cuando la visitaba en su casa se ponía “molesto con la presencia del portero de mi edificio. El miedo a la prensa le hizo incluso revisar las habitaciones de la propia casa”.

Vea también: Nostálgico mensaje de Íker Casillas y Sara Carbonero: anunciaron su separación

Asimismo, contó que gracias a dos jugadores del Real Madrid se enteró que la relación que tenía con Iker no era seria, ya que Casillas no había roto su relación con la novia de ese entonces: “Él me negó todo, además no había conocido a sus padres”.

Cabe resaltar que el portero y Sara Carbonero terminaron de la mejor manera. A través de las redes sociales comentaron que por “el respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”.