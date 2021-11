[Imágenes] La exótica modelo brasileña a la que James le da 'like' en Instagram

Vea también: 'Pobre' niño: lo que valen los tenis del hijo de James Rodríguez

Hay que decir que hace un par de semanas, James Rodríguez quiso “dejar algo claro que por ahí me han preguntado, que si es verdad que con una chica que no sé, eso es mentira. No estoy saliendo con nadie. Lo que ven por ahí es mentira”, insinuando su posible ruptura con la modelo Shannon de Lima.

Por otra parte, James se encuentra a la expectativa de la convocatoria que dará a conocer el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, para los compromisos ante Brasil y Paraguay en las Eliminatorias.