J Balvin sorprende al mundo con colaboración con Air Jordan

Considerado uno de los máximos exponentes del género urbano y uno de los cantantes más importantes a nivel mundial, el paisa J Balvin vuelve a causar sensación con un nuevo anuncio que le gustará a los amantes del deporte.

Esta vez, lo hace con su cuarta colaboración con la icónica marca Jordan Brand, presentando las Air Jordan 3 x J Balvin Río. El lanzamiento mundial de esta esperada colección será el próximo 22 de mayo.

Le puede interesar: [VIDEO] Ronaldinho hizo reverencia a exjugador colombiano: gran gesto

Se anticipa que esta nueva creación del artista antioqueño se convierta en un éxito rotundo, repitiendo el fenómeno de sus ediciones anteriores que se agotaron en pocas horas. En 2023, la silueta diseñada por J Balvin fue una de las más populares entre los aficionados del streetwear alrededor del mundo, generando un incremento significativo en las ventas. Este entusiasmo por los sneakers sigue creciendo año tras año, consolidándose cada vez más como una tendencia global.

Detalles del diseño

La impactante edición Air Jordan 3 x J Balvin Río canaliza la energía contagiosa del artista mientras mantiene el estilo clásico de las Air Jordan. Este modelo lleva el nombre del hijo de J Balvin y presenta una paleta de colores inspirada en la tranquilidad de una puesta de sol vista desde las montañas de Medellín. La parte superior del calzado está hecha de cuero negro con vibrantes toques de color Sol y Carmesí. Además, el diseño cuenta con amortiguación Air visible y superposiciones con el icónico estampado de elefante.

El modelo Air Jordan 3 ha trascendido el ámbito del baloncesto, convirtiéndose en un verdadero ícono cultural. Para celebrar esta colaboración, el nuevo drop incluye un llavero y un empaque especial con la frase: "A sunset always reminds me, a new day full of opportunity is coming" ("Una puesta de sol siempre me recuerda que se acerca un nuevo día lleno de oportunidades"). Estas sabias palabras subrayan la inspiración detrás de esta colaboración única.

J Balvin expresó su entusiasmo por esta nueva colaboración diciendo: “Air Jordan 3 x J Balvin Río representa esa luz en medio de la oscuridad del mundo. De eso se trata esta cuarta co-creación de la mano de Jordan Brand. Es el resultado de una historia que comenzamos a escribir hace 4 años y donde mi natal Medellín vuelve a estar presente. Río se convirtió en fuente de inspiración para este drop que espero llene de amor a millones de personas alrededor del mundo”.

¿Cuánto valen?

Las Air Jordan 3 x J Balvin Río estarán disponibles en Colombia y en todo el mundo a partir del 22 de mayo. En Colombia, podrán adquirirse a través de Nike.com.co (la página oficial y autorizada de la marca en Colombia), así como en las tiendas HYPE (en Bogotá y Cúcuta) y Broken Chains (en Pereira y Medellín). El precio de este exclusivo par de sneakers es de $1.319.950 COP.

Con esta colaboración, J Balvin no solo reafirma su estatus como un icono global en la música y la moda, sino que también continúa consolidando su influencia en la cultura sneaker, uniendo su creatividad y su pasión por la moda urbana en un diseño que promete ser un éxito rotundo.

Le puede interesar: Copa América 2024: canción de Shakira será el himno oficial del torneo