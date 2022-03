Jackson Martínez se confiesa: "lujuria", pecados y el cambio que tuvo

La vida de Jackson Martínez luego de su retiro del fútbol profesional ha sido bastante tranquila. El colombiano se dedica a su familia y mantiene un vinculo cercano A Dios.

Sin embargo, el colombiano contó en una entrevista que concedió a Canal 1, algunas de las situaciones vividas fuera de las canchas durante su carrera profesional.

Martínez mencionó el conflicto que tenía con su estilo de vida: "Viví una vida hecha de lujuria y pecado, disfrutaba pecar porque lo veía como algo normal, como lo ve el resto del mundo. No verás a Dios como tu todo a menos que él sea lo único que te quede. Y por eso tomé la decisión de enfocarme en él".

El ex-jugador de la Selección Colombia también recordó su paso por el Atlético de Madrid. Jackson afirmó que su estadía en conjunto colchonero no fue la mejor. La falta de oportunidades y minutos en el equipo hicieron que pasara desapercibido por el onceno español:

"Yo llegué para ser el '9' del equipo y no tuve los minutos que me hubiera gustado. Uno está en una competencia y no todo entrenador tiene la misma visión que uno, yo sé que con partidos iba a responder", mencionó en el Podcast Carrusel Americano de la Cadena SER.

El chocoano vivió varios momentos complicados durante su estadía en España. Las pocas oportunidades en el Atlético de Madrid, su constante vida desequilibrada y algunos episodios de racismo no le permitieron brillar como lo esperaba.

Más allá de eso, también fueron estas situaciones las que lo acercaron a Dios, situación que transformó su vida para siempre.