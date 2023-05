James no pierde el tiempo en Madrid: El colombiano entrenó muy bien acompañado

Ambas mujeres son profesionales en este deporte. Ruiz es jugadora del Alcorcón, equipo que ganó la Liga VIPS de la Comunidad de Madrid. Por su parte, Simmons hizo una carrera importante en la NCAA, en Estados Unidos y ahora se dedica a diferentes actividades en el marco del baloncesto profesional español.

Queda claro que James no pierde el tiempo y aprovecha su paso por Madrid para disfrutar de lo que más le gusta. El colombiano es un apasionado por el basquet y las buenas compañías.

Por ahora, no se sabe cuál será el siguiente club del 'diez'. Todo apunta a que desde Asia hay un interés por hacerse con los servicios del ex Real Madrid, pero la situación aún no tiene nada confirmado.