James Rodríguez causó furor en centro comercial de Ibagué ¡Disfrutará de las ferias y fiestas!

James Rodríguez siegue siendo uno de los futbolistas con mayor reconocimiento por parte del público en general. El volante colombiano terminó su etapa con Olympiacos y por estos días aprovecha su tiempo libre para disfrutar de la ciudad de Ibagué.

El futbolista cucuteño se vio en las últimas horas paseando por las calles de la capital tolimense y ha aprovechado para compartir diferentes momentos con sus seguidores. Para el ‘10,’ el recuerdo de su formación en la cantera del Deportes Tolima sigue siendo importante y así lo reconocen los hinchas vinotinto. Todo apunta a que Rodríguez llegó a la ciudad para la celebración de las fiestas de San Pedro.

Durante las últimas horas, James fue visto en medio de las calles de la ciudad musical. Allí, el cafetero se cruzó con varios aficionados del cuadro pijao y con seguidores del fútbol en general, quienes no perdieron la oportunidad de sacarse una foto con él. Los hinchas se mostraron emocionados al cruzarse al futbolista tricolor.

El volante ha estado muy activo en sus redes sociales mostrando cómo va su entrenamiento físico con miras a lo que podría ser la siguiente temporada. Aún no se sabe cuál será el siguiente destino del futbolista colombiano.

Se asegura que la opción que tenía el mediocampista de la Selección Colombia para llegar al Botafogo de Brasil ya no es viable. Según las últimas informaciones, desde Turquía e Inglaterra podrán aparecer algunas ofertas, pero aún no hay nada seguro

Así las cosas, no se sabe cuál será el siguiente club del jugador. Todo apunta a que desde Asia hay un interés por hacerse con los servicios del ex Real Madrid, pero la situación aún no tiene nada confirmado.