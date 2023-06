James se 'lava las manos' por escándalo de clubes de 'streptease': "Fue un complot"

La salida de James Rodríguez del Olympiakos dejó todo tipo de dudas en su momento. La marcha del colombiano causó sorpresa entre los aficionados del conjunto del Pireo y el entorno del fútbol de Grecia, debido a la expectativa que había sobre el rendimiento del cucuteño.

Vea también: ¿James a la Liga Betplay? eligió equipo para jugar en Colombia y definió posibilidad de ir al FPC

Tras varios rumores sobre la situación que llevó a la salida del jugador, el colombiano decidió hablar sobre el tema. En una entrevista con 'Semana', el jugador aclaró cuáles fueron los motivos que lo llevaron a dejar el onceno griego.

Inicialmente, James hizo claridad sobre el rumor publicado por el grupo denominado 'Gate 7', barra principal del Olympiakos en donde lo acusaban de frecuentar lugares nocturnos: "¡James, con quien otros equipos griegos solo pueden soñar, era un habitual en los clubes de striptease todos los sábados!".

El futbolista fue claro con el tema: “Yo nunca fui a sitios así. Y si hubiera ido, ¿por qué no lo iba a decir? No tengo problema. Cualquier persona o cualquier hombre puede ir a ese tipo de sitios. No te digo que nunca he ido porque sí lo he hecho. Pero en Grecia no fui”, dijo inicialmente en diálogo con Vicky Dávila.

James afirmó que todo se trató de una estrategia para desacreditarlo en la que participaron la barra y las directivas: “Sí. Hubo como un complot con alguna gente allá que tiene fuerza para hacer una pequeña campaña en mi contra”, señaló.

Para el colombiano, todo esto sucedió por su decisión de irse del club y reveló el motivo de su salida. “Cuando no se dan las cosas de parte y parte, o cuando no valoran lo que has hecho durante todo el año, soy una persona bastante clara, de principios. Cuando no me valoran el trabajo que he hecho, me voy poniendo incómodo. No me estaba gustando. Al final hemos decidido acabar el contrato”.

Finalmente, James habló sobre lo ocurrido con la hinchada y culpó a los directivos: “(Gente) del club. Han dicho que yo iba a esos sitios y todo fue mentira. Los directivos. Yo creo que han hecho eso y han hablado con gente para que sacaran eso. Pero yo a esos sitios nunca fui”, insistió.

Le puede interesar: James no perdió su tiempo en Bogotá y salió con una famosa de la TV: 'Uff, que caramelito'

Queda claro que aunque en su momento el colombiano dijo que el contrato había acabado de mutuo acuerdo, internamente todo estaba muy incómodo. Su relación era insostenible.