James y Daniela Ospina de nuevo juntos: así fue el encuentro

A pesar de su ruptura, James Rodríguez y Daniela Ospina, siguen dando de qué hablar y no precisamente de su relación. Recientemente se conocieron fotos del cumpleaños de su hija, Salomé, quien cumplió nueve años.



Por medio de Instagram se conoció cómo celebró Salomé su cumpleaños con todos sus amigos en medio de una piscina y deliciosos postres.



Daniela Ospina compartió una ráfaga de imágenes en donde se pudo ver que la pequeña celebró un año más de vida por todo lo alto. Una tarde que no se le olvidará por ser muy especial.



Esto fue lo que le dijo la modelo y hermana del arquero Daniel Ospina, por el cumpleaños.



“Disfrutamos y fuimos muy felices el día de tu cumpleaños. Te amo con todo mi corazón mi princesa 👸🏼 no hay nada mejor que tu felicidad y tu sonrisa ❤”, aseguró Daniela.