James y Daniela Ospina la pasan mal; dura situación vive su hija: "me pueden decir lo que quieran"

James Rodríguez y Daniela Ospina, si bien llevan separados varios años, sostienen una relación cercana. Su hija Salomé ha crecido en un entorno donde sus padres han priorizado la buena comunión, independiente de la situación sentimental de cada uno.

Sin embargo, tanto James como Daniela han tenido que sufrir una realidad propia de las personalidades en el mundo de las redes sociales cada vez que han compartido imágenes de su hija. Los comentarios y las reacciones hacia Salomé, en especial cuando estos son negativos en Instagram, han tocado las fibras de los dos.

Así lo dejó claro la propia Daniela Ospina: “Es muy complejo, decirte que es fácil sería mentirte, porque lo que les dicen a los hijos duele más. A mí me pueden decir lo que quieran y he aprendido a manejarlo, pero que les hablen a los hijos es más duro. Me gustaría compartir más cosas de Salo, mostrar más videos de su baile, porque creo que tiene un gran talento, y lo practica para mejorarlo, pero se me hace difícil porque estamos en un mundo en el que detrás de las pantallas es fácil juzgar”.

Daniela Ospina, hablando para el canal RCN, señaló que, a pesar de lo anterior, tiene una relación “madura” con James después de la separación, principalmente por el ambiente sano entre padres que debe vivir Salomé: "Hemos sido muy maduros y somos agradecidos el uno con el otro por todas las cosas que vivimos, por habernos dado lo que ambos más amamos, nuestra hija. Siempre he dicho que los errores de los grandes no los tienen que pagar los chiquitos y por eso es que lo he cuidado".

Luego de la separación y divorcio con James Rodríguez, Daniela Ospina se tomó su tiempo para estar sola y darse un espacio. Hoy por hoy sostiene una relación con Gabriel Coronel, actor, modelo y cantante venezolano de 36 años. James, por su parte, vivió un romance con Shannon de Lima, pero actualmente no se le conoce pareja alguna.