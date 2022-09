Jugador le dió un balonazo a un niño en la tribuna, fue expulsado y no lo dejaron pedir disculpas

El pasado sábado 3 de septiembre se disputó un apasionante encuentro entre New York Red Bulls y Philadelphia Union; el jugador del equipo local (NY Red Bull) Dru Yearwood fue el protaognista de un insólito hecho que se volvió viral rápidamente.

Sobre el tiempo agregado del segundo tiempo, el jugador de Red Bull, frustrado por la derrota parcial 0-2, lanzó un pelotazo a las tribunas y tuvo la mala fortuna que terminó golpeando fuertemente a unos aficionados, especialmente a un niño.



El jugador de inmediato cayó en cuenta de su error y se dirigió a pedir excusas a los afectados, al subir a las gradas se topó con la sorpresa de que la afición no quería recibir sus disculpas y no le permitieron acercarse al niño, quien se encontraba desconsolado por el golpe.

Al final, Yearwood bajó nuevamente al terreno de juego, recibió su segunda tarjeta amarilla, se fue expulsado del partido y su equipo terminó perdiendo 0-2; ¡No le salió ni una!