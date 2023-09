Kun Agüero carga contra Piqué: polémica denuncia por 'corrupción' en la Kings League

La Kings League se ha convertido en un torneo de reconocimiento mundial. Lo que empezó como un evento en el que los streamers más famosos del mundo y algunos exfutbolistas jugarían fútbol, se volvió un evento con una fanaticada importante.

Para los futbolistas Kun Agüero y Gerard Piqué, la organización de esta liga ha tenido un impacto importante en sus vidas luego de su retiro. Sin embargo, para los ex Barcelona lo sucedido en los últimos partidos les ha generado un conflicto entre ambos.

Todo ocurrió tras la derrota del equipo del argentino. Kuni Sports cayó 2-0 ante Aniquiladores y el ex delantero del Manchester City no lo pensó para señalar a su antiguo compañero.

"Son todos unos hijos de puta, empezando por el VAR", fueron las primeras palabras del mejor amigo de Messi. Tras abrir el juego inicial por no estar de acuerdo con algunas decisiones del partido, cargó contra su amigo y excompañero.

"Me da igual que me sanciones y me den un millón o diez millones de multa, pero Piqué y Oriol deberían tener orden en ese sentido", dijo el sudamericano apuntando a lo cuestionable de los arbitrajes en el partido.

Finalmente, el sudamericano apuntó que las polémicas lo podrían alejar de la competencia: "No sé si hay algún beneficio o algo por detrás, pero la verdad, un desastre. No me dan ganas de hacer nada de la Kings League. Que se vayan todos a la reverenda puta que los re mil parió".

Por ahora, el presidente de la KL no se ha pronunciado. Para Piqué y sus socios, lo del Kun no es más que un berrinche por los malos resultados.