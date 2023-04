La 'ayudita' que le dio una reconocida actriz al 'Tino' Asprilla para jugar con la Selección

Faustino 'Tino' Asprilla hizo parte de aquella Selección Colombia que llegó a tres Mundiales consecutivos en los años 90, donde deleitó al país con su explosividad, gambetas y goles. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin la ayuda de la familia de Paola Turbay.

Anteriormente, la modelo, quien fue Señorita Colombia en 1991 y virreina en el Miss Universo del año siguiente, confesó que el exdelantero la buscó para que tuvieran una relación. Sin embargo, ella lo rechazó porque ya tenía novio para ese entonces.

Le puede interesar: Ex Señorita Colombia le hizo el feo al 'Tino' cuando quería conquistarla: "Usted está casado"

"Yo lo conocí en Buga (Valle del Cauca) cuando era reina. Él empezó a llamarme hasta que un día que hablamos por teléfono en mi casa, me propuso que nos ennoviáramos, pero le dije que no porque ya tenía novio", contó la también actriz en entrevista para Noticias RCN.

Eso sí, ambas celebridades tuvieron una gran amistad, al punto de que incluso el papá de Paola Turbay le ayudó al 'Tino' para que él pudiera jugar con la Selección.

"Mi papá conversó con él y le dijo de todo hasta que lo convenció para que jugara en la Selección Colombia. Después el Tino me dice: 'El país le tiene que agradecer a su papá, porque yo no iba a jugar con la Selección, pero su papá me convenció'", afirmó.