La curiosa anécdota del 'Kun' Agüero en el Mundial: por poco deja botado a su hijo en Qatar

El Mundial de Qatar 2022 dejó como campeón a Argentina, quien, tras 36 años de espera, pudo festejar la tercera Copa del Mundo de su historia luego de vencer a Francia en una reñida final que se resolvió en la tanda de penales.

Desde luego, la albiceleste desató la fiesta en todo el país tras la consagración mundialista en suelo catarí. Uno de los que celebró el título como un jugador más fue Sergio 'Kun' Agüero, quien además compartió en sus redes sociales su festejo al lado de los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni.

De hecho, el exdelantero de la Selección Argentina celebró con alcohol la gesta albiceleste en Catar. Sin embargo, el Kun pudo cometer un grave error con su hijo en su regreso a territorio argentino.

A través de una transmisión en vivo por Twitch, Agüero contó que tras la celebración lo invitaron a irse con la delegación argentina para tomar el vuelo de regreso al país, pero por poco deja a Benjamín, su hijo, en el hotel donde ambos se alojaron.

“Estábamos festejando y en un momento me dicen: ‘Dale, que el avión se va’. Yo estaba entusiasmado y dije: ‘Dale, vamos que nos vamos’. Yo ya me iba a ir en el avión de la selección, pero me acordé y dije: ‘Parad, que tengo a mi hijo en el apartamento, ¿quieres que le deje tirado?'”, expresó.

Fue allí cuando aprovechó para llamar a su hijo: “Le dije: ‘Benja, ahora voy para allá muchacho, no te voy a dejar tirado’. Pero estaba tan cegado que me olvidaba de todo...Una locura”, añadió.

En la transmisión, el 'Kun' reconoció que había bebido demasiado tras la celebración del título mundialista. Además, no había comido nada, por lo que los estragos tras la celebración le pasaron factura más de la cuenta: "Cuando estás sin comer te pega el doble", confesó.

