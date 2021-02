La hermana de Santiago Arias publicó una foto que puso a volar a sus fans

Como es bien sabido, el mundialista Santiago Arias se sigue preparando para estar apto y así, volver a las canchas, luego de sufrir una fractura-luxación del tobillo con la Selección Colombia en la primera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 donde la tricolor venció a Venezuela.

No obstante, alguien que le sigue los pasos es su joven hermana, Tatiana Arias, quien con apenas 25 años de edad dejó encantado a sus seguidores de las redes sociales, luego de publicar una foto donde mostró los resultados de las rutinas de entrenamientos.

La joven le mostró a los seguidores su abdomen y piernas tonificadas, mientras lucía un traje de baño con el siguiente mensaje: “Terminarás donde necesites estar, con quien deberías estar y haciendo lo que deberías hacer”.

Hay que recordar que la joven comparte con sus seguidores de las redes sociales las recetas, rutinas de entrenos y mensajes sobre todo el mundo fitness. Esa es su especialidad y por ello se ha vuelto reconocido, al margen de ser hermana de Santiago Arias.

Hace un par de semanas, Tatiana Arias confesó en Red Más Noticias que "cuando arranqué con este estilo de vida lo fui compartiendo de a poco, pero cuando empecé ver cambios tan importantes, no solo desde lo físico, sino también desde lo mental, entendí que debía transmitir ese mensaje y que las personas crean que pueden lograrlo”.

Finalmente, Arias le recordó a sus seguidores que su hermano Santiago la apoya en todo: “Siempre me ha respaldado, me dice que para adelante y con todo. Él me ayudó desde el primer momento y está al tanto de lo que necesito para seguir con mis proyectos. Es incondicional”.



